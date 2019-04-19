2019-04-19T09:57:05+03:00
Общество

Валерию Радаеву не понравились ямы на Чапаева

Он потребовал активнее работать с подрядчиками [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как ведутся дорожные работы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, вечером 18 апреля он вместе с чиновниками администрации проехал по улицам областного центра.

На улице Чапаева Валерий Радаев заметил ямы на проезжей части и напомнил, что ремонт проводился в 2016 году.

- Вы не работаете с подрядчиками и не исправляете положение дел. Такой подход недопустим, — заявил Радаев Максиму Сиденко, заместителю главы администрации по городскому хозяйству.

Также он считает, что тротуары находятся в ненадлежащем состоянии, а также потребовал активно заниматься благоустройством.

Валерий Радаев проверил состояние саратовских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24