Валерию Радаеву не понравились ямы на Чапаева
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как ведутся дорожные работы.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, вечером 18 апреля он вместе с чиновниками администрации проехал по улицам областного центра.
На улице Чапаева Валерий Радаев заметил ямы на проезжей части и напомнил, что ремонт проводился в 2016 году.
- Вы не работаете с подрядчиками и не исправляете положение дел. Такой подход недопустим, — заявил Радаев Максиму Сиденко, заместителю главы администрации по городскому хозяйству.
Также он считает, что тротуары находятся в ненадлежащем состоянии, а также потребовал активно заниматься благоустройством.
Валерий Радаев проверил состояние саратовских дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU