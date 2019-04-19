Валерию Радаеву не понравились ямы на Чапаева

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-19T09:57:05+03:00

Он потребовал активнее работать с подрядчиками [видео]

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как ведутся дорожные работы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, вечером 18 апреля он вместе с чиновниками администрации проехал по улицам областного центра.

На улице Чапаева Валерий Радаев заметил ямы на проезжей части и напомнил, что ремонт проводился в 2016 году.

- Вы не работаете с подрядчиками и не исправляете положение дел. Такой подход недопустим, — заявил Радаев Максиму Сиденко, заместителю главы администрации по городскому хозяйству.

Также он считает, что тротуары находятся в ненадлежащем состоянии, а также потребовал активно заниматься благоустройством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/704119" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев проверил состояние саратовских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU