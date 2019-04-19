По Саратову ездил водитель с оружием
Водитель с оружием в Саратове.
В саратовских соцсетях пользовательница возмутилась водителю с оружием.
В группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» появился пост Елены Галас. В нем женщина сообщает, что во время дорожного инцидента водитель другого автомобиля достал из салона оружие.
- Не адекватный водитель с оружием...У меня просто нет слов....Это что 90-возвращаются ?????У нас в машине 2 ребенка и у этого .....тоже ребенок, — написала она (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ред.)
На представленном ею видео запечатлено, что два автомобиля не смогли разъехаться на поселковой дороге. Оба водителя вышли, чтобы выяснить отношения, и один из них достал из салона предмет, похожий на огнестрельное оружие. Он не угрожал, но продемонстрировал.
В комментариях мнения разошлись. Одни считают, что такое поведение недопустимо, оружие — не аргумент в споре. Другие уверены, что простая демонстрация, если есть разрешение, является законной.
ИСТОЧНИК KP.RU