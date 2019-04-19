По Саратову ездил водитель с оружием

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-19T08:27:27+03:00

Он использовал его как аргумент в споре на дороге [видео]

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В саратовских соцсетях пользовательница возмутилась водителю с оружием.

В группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» появился пост Елены Галас. В нем женщина сообщает, что во время дорожного инцидента водитель другого автомобиля достал из салона оружие.

- Не адекватный водитель с оружием...У меня просто нет слов....Это что 90-возвращаются ?????У нас в машине 2 ребенка и у этого .....тоже ребенок, — написала она (пунктуация и орфография автора сохранены — прим. ред.)

На представленном ею видео запечатлено, что два автомобиля не смогли разъехаться на поселковой дороге. Оба водителя вышли, чтобы выяснить отношения, и один из них достал из салона предмет, похожий на огнестрельное оружие. Он не угрожал, но продемонстрировал.

В комментариях мнения разошлись. Одни считают, что такое поведение недопустимо, оружие — не аргумент в споре. Другие уверены, что простая демонстрация, если есть разрешение, является законной.

ИСТОЧНИК KP.RU