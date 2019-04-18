Сбивший насмерть женщину пьяный полицейский осужден на три года колонии-поселения
Всего три года колонии-поселения определил суд в качестве наказания 26-летнему Дмитрию Шашаеву, который признан виновным в «нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по части 4 статьи 264 УК РФ - семь лет тюрьмы.
По версии следствия, 12 декабря 2018 года в 7 часов утра сотрудник ОМВД РФ по Петровскому району Саратовской области, на своей «Ладе Приора» на улице Шевченко в Петровске сбил насмерть 52-летнюю женщину-пешехода. Она шла вдоль обочины дороги, а полицейский, как установило следствие, в момент аварии был пьян. Женщина погибла на месте.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, полицейский из органов внутренних дел уволен за совершение проступка порочащего честь сотрудника. Начальство Шашаева «привлекли к строгой дисциплинарной ответственности».
ИСТОЧНИК KP.RU