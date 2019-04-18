Поставщики тепла и УК обманули саратовцев на 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-18T17:17:46+03:00

Завышенные суммы в платежках за тепло удалось вернуть жителям нескольких многоэтажек

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Инспекция выдала предписание управляющей компании ООО «Восход» сделать перерасчет жителям дома №33 по улице Пензенская. Горожанам вернули переплату за отопление в размере 1 004 154 рублей.

Переплату обнаружили жильцы дома №4 по улице Мамонтова. им АТСЖ Ленинского района после предупреждения от ГЖИ вернула 696 000 рублей за отопление.

Кроме того, жителям дома №7 по ул. Ростовской ПАО «Т Плюс» вернуло 396 000 рублей после проверки жилищной инспекции.

По результатам внеплановых проверок, которые назначались по жалобам саратовцев, им вернули в первом квартале 2019 года более 5 млн рублей переплат за отопление.

Это на 2 млн больше, чем весь отопительный сезон в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU