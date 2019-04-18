Поставщики тепла и УК обманули саратовцев на 5 млн рублей
Инспекция выдала предписание управляющей компании ООО «Восход» сделать перерасчет жителям дома №33 по улице Пензенская. Горожанам вернули переплату за отопление в размере 1 004 154 рублей.
Переплату обнаружили жильцы дома №4 по улице Мамонтова. им АТСЖ Ленинского района после предупреждения от ГЖИ вернула 696 000 рублей за отопление.
Кроме того, жителям дома №7 по ул. Ростовской ПАО «Т Плюс» вернуло 396 000 рублей после проверки жилищной инспекции.
По результатам внеплановых проверок, которые назначались по жалобам саратовцев, им вернули в первом квартале 2019 года более 5 млн рублей переплат за отопление.
Это на 2 млн больше, чем весь отопительный сезон в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU