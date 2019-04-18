2019-04-18T17:15:14+03:00
Общество

Панков: Фуршеты остались в прошлом, сказал Володин

Спикер Госдумы считает, что лучше, если избиратели угостят своих депутатов стаканом молока
Екатерина Семенова
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил своему заместителю Игорю Лебедеву о вреде фуршетов. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Фуршеты остались в прошлом, сказал спикер Госдумы Володин. Это ответ на реплику вице-спикера от ЛДПР Лебедева. Лебедев после награждения спросил: «А когда фуршет?» Володин добавил: для депутатов лучше, если избиратели при встрече угостят стаканом молока. А награждали людей достойных — простых и заслуженных, — пишет Николай Панков.

Напомним, к юбилею Саратовской областной Думы был запланирован фуршет. Об этом на одном из заседаний заявила руководитель аппарата Ирина Муругова, отметив, что пира во время чумы не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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