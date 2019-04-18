Завтра саратовские школьники узнают свои результаты по четырем предметам ЕГЭ

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-18T16:52:25+03:00

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Сегодня, 18 апреля, государственной экзаменационной комиссией Саратовской области принято решение утвердить результаты учеников по четырем предметам ЕГЭ: обществознанию, литературе, биологии, английскому языку.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, несогласные с оценками выпускники этого года подадут апелляцию в своей школе, а остальные ребята в ГАУ СО «Региональный центр оценки качества образования» по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 89, 22 и 23 апреля.

Сейчас свох результатов ждут семь человек. Необходимый минимум для них: 22 балла по иностранному языку, 32 по литературе, 36 по биологии и 42 по обществознанию.

ИСТОЧНИК KP.RU