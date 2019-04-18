С мая в Саратове начнут действовать 17 новых знаков

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-18T16:48:23+03:00

Об этом сообщила мэрия

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На дорогах Саратова в мае начнут действовать 17 новых знаков.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Речь идет об улицах:

- имени Мичурина И.В. (от улицы имени Челюскинцев до улицы имениРадищева А.Н.);

- имени Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до Мельничного

проезда);

- имени Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до Рабочего пер.);

- имени Жуковского Н.Е.;

- Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. Академика Навашина С.Г.);

- . Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой);

- Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Набережной);

- имени Чапаева В.И. (от ул. Московской до ул. Соколовой);

- имени Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой

Казачьей);

- ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Аткарской до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Рахова В.Г.);

- ул. Рабочая (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. им. Чапаева В.И. (от Ильинской пл. до ул. им. Сакко и Ванцетти);

- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Большой Казачьей до ул. Московской);

- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой

Казачьей);

- имени Вавилова Н.И. (от ул. Университетской до ул. им. Рахова В.Г.);

- 1-й участок: улица имени Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул.

Большой Горной).

ИСТОЧНИК KP.RU