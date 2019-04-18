С мая в Саратове начнут действовать 17 новых знаков
На дорогах Саратова в мае начнут действовать 17 новых знаков.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.
Речь идет об улицах:
- имени Мичурина И.В. (от улицы имени Челюскинцев до улицы имениРадищева А.Н.);
- имени Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до Мельничного
проезда);
- имени Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до Рабочего пер.);
- имени Жуковского Н.Е.;
- Танкистов (от ул. Соколовой до ул. им. Академика Навашина С.Г.);
- . Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой);
- Вольская (от ул. Большой Казачьей до ул. Набережной);
- имени Чапаева В.И. (от ул. Московской до ул. Соколовой);
- имени Горького А.М. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой
Казачьей);
- ул. им. Кутякова И.С. (от ул. Аткарской до ул. им. Радищева А.Н.);
- ул. им. Мичурина И.В. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул. им. Рахова В.Г.);
- ул. Рабочая (от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Радищева А.Н.);
- ул. им. Чапаева В.И. (от Ильинской пл. до ул. им. Сакко и Ванцетти);
- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. Большой Казачьей до ул. Московской);
- ул. им. Чапаева В.И. (от ул. им. Сакко и Ванцетти до ул. Большой
Казачьей);
- имени Вавилова Н.И. (от ул. Университетской до ул. им. Рахова В.Г.);
- 1-й участок: улица имени Чернышевского Н.Г. (от ул. им. Радищева А.Н. до ул.
Большой Горной).
ИСТОЧНИК KP.RU