В центре Саратова перекопают десять улиц
В центре Саратова из-за ремонта энергетиков будут перекрыты десять улиц.
Сроки работ корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе «Т Плюс» не сообщили, сказав, что они будут озвучены позже.
Напомним, ранее руководство компании говорило о новой стратегии работ: сначала будут ремонтироваться участки в центре, а потом уже на окраинах, а не наоборот, как раньше.
Ремонт пройдет на улицах:
- Радищева, от Советской до проспекта Кирова
- Мичурина от Радищева до Соборной
- Чапаева, между улицами 1-я Садовая и Зарубина
- Сакко и Ванцетти, между ул. Чапаева до ул. Горького
- Октябрьская, от Григорьева до Челюскинцев
- Кузнечная, от Комсомольской до Октябрьской
- 53-й Стрелковой дивизии, между Белоглинской и Вольской
- Кузнечная, от Комсомольской до Октябрьской
- Большая Казачья, от Пугачева до Рахова
- Горького, между Бахметьевской и Мичурина
- Чернышевского, Провиантская и Рабочий переулок
ИСТОЧНИК KP.RU