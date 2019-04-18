В центре Саратова перекопают десять улиц

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-18T16:41:00+03:00

Сроки работ буду озвучены позже

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В центре Саратова из-за ремонта энергетиков будут перекрыты десять улиц.

Сроки работ корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе «Т Плюс» не сообщили, сказав, что они будут озвучены позже.

Напомним, ранее руководство компании говорило о новой стратегии работ: сначала будут ремонтироваться участки в центре, а потом уже на окраинах, а не наоборот, как раньше.

Ремонт пройдет на улицах:

- Радищева, от Советской до проспекта Кирова

- Мичурина от Радищева до Соборной

- Чапаева, между улицами 1-я Садовая и Зарубина

- Сакко и Ванцетти, между ул. Чапаева до ул. Горького

- Октябрьская, от Григорьева до Челюскинцев

- Кузнечная, от Комсомольской до Октябрьской

- 53-й Стрелковой дивизии, между Белоглинской и Вольской

- Кузнечная, от Комсомольской до Октябрьской

- Большая Казачья, от Пугачева до Рахова

- Горького, между Бахметьевской и Мичурина

- Чернышевского, Провиантская и Рабочий переулок

ИСТОЧНИК KP.RU