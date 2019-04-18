В Саратове разбойники притворились силовиками ради 360 тыс. рублей
Они оказывали давление на жертву и ее знакомых
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Оперативники уголовного розыска совместно с Росгвардией пресекли в Саратове деятельность разбойников.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчины не раз избивали жителя облцентра, чтобы тот отдал им 360 тыс.рублей,а потом даже притворились силовиками и взялись за родственников и знакомых. На них оказывали давление, чтобы ускорить передачу денег.
Однако криминальную троицу задержали, на них завели уголовное дело и поместили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU