В Саратове разбойники притворились силовиками ради 360 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-18T16:49:23+03:00

Они оказывали давление на жертву и ее знакомых

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Оперативники уголовного розыска совместно с Росгвардией пресекли в Саратове деятельность разбойников.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчины не раз избивали жителя облцентра, чтобы тот отдал им 360 тыс.рублей,а потом даже притворились силовиками и взялись за родственников и знакомых. На них оказывали давление, чтобы ускорить передачу денег.

Однако криминальную троицу задержали, на них завели уголовное дело и поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU