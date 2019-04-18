В Саратовской области появятся саженцы из Голландии

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-18T16:24:51+03:00

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Россельхознадзор РФ принял решение о том, что питомник АО «Ривьера» из Московской области имеет право завезти 2411 саженцев из голландского ппитомника Boomkwekerij Gebr.Van der Berk B.V., а также КФХ О.А.Жолобенко из Воронежской области разрешено взять 300 тыс. штук посадочного материала из питомника Plantenkwekerij De Kemp BV.

Об этом решении «КП-Саратов» сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.

Поскольку саженцы появятся в России, они вполне могут прибыть и в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU