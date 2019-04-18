2019-04-18T16:17:32+03:00
Общество

В Саратове очистили девять ливневок

Еще их отремонтировали
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 апреля, рабочие МУП «Водосток» промыли, очистили от мусора и отремонтировали девять ливневок.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сотрудники предприятия отработали все заявки.

Речь идет об адресах:

- улица Вольская (от реки Волга до улицы Чернышевского);

- улица 2-я Садовая (от ул.Астраханская до улицы Чернышевского);

- улица Большая Садовая (от ул.Шелковичная до улицы Новоузенская);

- проспект Кирова;

- Молодежный проезд ;

- улица Автокомбинатская;

- 1-й Соликамский проезд;

- улица Заводская;

- улица Огородная, 189.

ИСТОЧНИК KP.RU

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