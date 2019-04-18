В Саратове очистили девять ливневок
Еще их отремонтировали
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Сегодня, 18 апреля, рабочие МУП «Водосток» промыли, очистили от мусора и отремонтировали девять ливневок.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, сотрудники предприятия отработали все заявки.
Речь идет об адресах:
- улица Вольская (от реки Волга до улицы Чернышевского);
- улица 2-я Садовая (от ул.Астраханская до улицы Чернышевского);
- улица Большая Садовая (от ул.Шелковичная до улицы Новоузенская);
- проспект Кирова;
- Молодежный проезд ;
- улица Автокомбинатская;
- 1-й Соликамский проезд;
- улица Заводская;
- улица Огородная, 189.
ИСТОЧНИК KP.RU