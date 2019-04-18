В Заводском районе обваливается общежитие
Жильцов не расселяют
Обваливается дом на Ново-Крекингской улице. Фото соцсетей
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В Заводском районе Саратова обваливается очередной дом.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, постепенно разрушается пятиэтажный дом на улице Ново-Крекингская, 14.
В доме расположено общежитие, здесь проживает много молодых семей с детьми. При этом здание признано аварийным, но людей не расселяют, возмутился автор поста в группе «Саратов онлайн».
Напомним, ранее сообщалось об обваливающемся дома на улице Хомяковой также в Заводском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU