2019-04-18T16:11:32+03:00
Происшествия

В Заводском районе обваливается общежитие

Жильцов не расселяют
Екатерина Семенова
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Обваливается дом на Ново-Крекингской улице. Фото соцсетейОбваливается дом на Ново-Крекингской улице. Фото соцсетей
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В Заводском районе Саратова обваливается очередной дом.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, постепенно разрушается пятиэтажный дом на улице Ново-Крекингская, 14.

В доме расположено общежитие, здесь проживает много молодых семей с детьми. При этом здание признано аварийным, но людей не расселяют, возмутился автор поста в группе «Саратов онлайн».

Напомним, ранее сообщалось об обваливающемся дома на улице Хомяковой также в Заводском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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