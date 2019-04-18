В Заводском районе обваливается общежитие

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-18T16:11:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова обваливается очередной дом.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, постепенно разрушается пятиэтажный дом на улице Ново-Крекингская, 14.

В доме расположено общежитие, здесь проживает много молодых семей с детьми. При этом здание признано аварийным, но людей не расселяют, возмутился автор поста в группе «Саратов онлайн».

Напомним, ранее сообщалось об обваливающемся дома на улице Хомяковой также в Заводском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU