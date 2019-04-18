Зек из Базарно-Карабулакского района занимался запрещенным трудом
Он трудился на полставки
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Прокуратура Базарно-Карабулакского района провела выявила, что ООО «Снежное» нарушает законодательство, регулирующее исполнение наказания в виде исправительных работ.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, на предприятии работал один из заключенных, начиная с 12 февраля.
Однако он ходил трудиться четыре часа в день на полставки, что неправильно, из-за чего у него увеличился срок отбытия наказания и уменьшились отчисления в бюджет от его зарплаты.
В адрес предприятия внесли представление, после чего мужчину трудоустроили как положено, а виновника ситуации привлекли к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU