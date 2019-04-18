В Саратове четыре должника в один день остались без своих машин

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-18T15:57:25+03:00

Их поймали в ходе рейда на Славянской площади

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На Славянской площади Саратова сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами провели рейд по должникам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в ходе мерориятия делегация остановила две машины: Volkswagen Polo и ВАЗ 2114, которые принадлежали злостным алиментщикам. Нерадивые водители задолжали не менее 400 тыс. рублей.

За штрафы перед ГИБДД остановили «десятку» и Audi.

Все четыре машины арестовали, а должникам вручили требования об исполнении решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU