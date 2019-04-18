2019-04-18T15:57:25+03:00
Происшествия

В Саратове четыре должника в один день остались без своих машин

Их поймали в ходе рейда на Славянской площади
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На Славянской площади Саратова сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами провели рейд по должникам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в ходе мерориятия делегация остановила две машины: Volkswagen Polo и ВАЗ 2114, которые принадлежали злостным алиментщикам. Нерадивые водители задолжали не менее 400 тыс. рублей.

За штрафы перед ГИБДД остановили «десятку» и Audi.

Все четыре машины арестовали, а должникам вручили требования об исполнении решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24