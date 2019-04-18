В Саратове четыре должника в один день остались без своих машин
Их поймали в ходе рейда на Славянской площади
.
Изменить размер текста:
На Славянской площади Саратова сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами провели рейд по должникам.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в ходе мерориятия делегация остановила две машины: Volkswagen Polo и ВАЗ 2114, которые принадлежали злостным алиментщикам. Нерадивые водители задолжали не менее 400 тыс. рублей.
За штрафы перед ГИБДД остановили «десятку» и Audi.
Все четыре машины арестовали, а должникам вручили требования об исполнении решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU