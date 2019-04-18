Любитель меда в Петровске лишился 125 тыс рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-18T15:52:51+03:00

Он перевел деньги продавцу в интернете, но товар не получил

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В Петровском района Сараотвской области мошенник обманул любителя меда.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, 25-летний мужчина попытался купить мед и пергу через интернет. Он перевел продавцу более 125 тыс. рублей, но товар не получил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция просит граждан быть бдительными и не делать предоплаты на крупные суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU