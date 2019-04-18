2019-04-18T15:57:40+03:00
Происшествия

Суд заставил кафе в Калининском районе исправить нарушения пожарной безопасности

Учреждение работало без щита и инструкций
Дарья Вострикова
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Прокуратура Калининского района выявила нарушения соблюдения законодательства о пожарной безопасности при оказании услуг общественного питания.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в кафе «Терек» не было спецпрограммы по обучению мерам пожбезопасности, инструкций о порядке действий персонала при возникновении ЧС и неисправности систем пожзащиты объекта. Не было пожарного счета и обозначения на двери котельной .

Суд удовлетворил иск прокуратуры о том, чтобы обязать владельца заведения устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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