Суд заставил кафе в Калининском районе исправить нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-18T15:57:40+03:00

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Прокуратура Калининского района выявила нарушения соблюдения законодательства о пожарной безопасности при оказании услуг общественного питания.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в кафе «Терек» не было спецпрограммы по обучению мерам пожбезопасности, инструкций о порядке действий персонала при возникновении ЧС и неисправности систем пожзащиты объекта. Не было пожарного счета и обозначения на двери котельной .

Суд удовлетворил иск прокуратуры о том, чтобы обязать владельца заведения устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU