Суд заставил кафе в Калининском районе исправить нарушения пожарной безопасности
Учреждение работало без щита и инструкций
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Прокуратура Калининского района выявила нарушения соблюдения законодательства о пожарной безопасности при оказании услуг общественного питания.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в кафе «Терек» не было спецпрограммы по обучению мерам пожбезопасности, инструкций о порядке действий персонала при возникновении ЧС и неисправности систем пожзащиты объекта. Не было пожарного счета и обозначения на двери котельной .
Суд удовлетворил иск прокуратуры о том, чтобы обязать владельца заведения устранить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU