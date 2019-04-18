Мэр Саратова выслушал жалобы лодочников на новые эллинги

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-18T15:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 апреля, глава Саратова Михаил Исаев вместе с заместителем по городскому хозяйству Максимом Сиденко и начальником управления по инженерной защите Павлом Овчинником встретился с представителями лодочных баз и подрядчиками и проектировщиками для обсуждения новых эллингов. Напомним, строительство было возможно только благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, лодочников волновал вопрос спуска лодок на воду, чтобы перепад высоты был таким, каким положено, а также проезд к эллингам.

Гражданам рассказали, что спуск будет засыпан щебнем, а на него будут уложены новые плиты, то есть градус спуска будет таким, каким нужно, а если что-то пойдет не так, то общение уже пройдет с проектировщиком.

В конце совещания Михаил Исаев отметил, что до 1 мая будет сделано уличное освещение, до первого июля проезд будет засыпан щебнем и асфальтовой крошкой. Прорабатывается вопрос создания полноценной дороги.

Переезд на новую лодочную станцию будет только после создания всех необходимых условий, первоначальные работы пройдут в апреле-мае.

Мэр заявил, что лично будет контролировать проект.

ИСТОЧНИК KP.RU