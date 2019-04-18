Панков улучшил позиции в рейтинге полезности депутатов, Алимова - провалила

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-18T14:48:32+03:00

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Обнародован шестой интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Исследования проводились с января по апрель 2019 года. Рейтинг рассчитывался на основе четырех индексов. Это активность парламентариев (выступления и разработка законопроектов), упоминаемость в прессе, работа в своем регионе, а также результаты так называемого «народного голосования» на сайте «Депутат.клуб». При этом из рейтинга были исключены лидеры думских фракций и председатель Госдумы. Эксперты считают, что они находятся не в равных условиях по сравнению с другими коллегами.

Депутат Госдумы от нашего региона Николай Панков улучшил свои позиции, переместившись с 50 места на 48-е. Он по-прежнему сохраняет высокий индекс полезности и оценку экспертов (39,34 и 18,2 соответственно). При этом индекс его цитируемости поднялся с 14,2 до 15,66.

В топ-50 списка входит и Ольга Баталина, она находится на 17 месте. У нее также вырос индекс цитируемости (до 22,3), высокий индекс полезности (50,02). При этом активность работы в Госдуме снизилась с 3,44 до 2,38.

Выросли показатели у Евгения Примакова (он поднялся с 140-го на 109 место, индекс полезности - с 26,59 до 29,84), Татьяны Касаевой (с 254-й строчки на 245-ю, рост КПД - с 21,35 до 21,57), Василия Максимова (с 266-го места на 207-е, индекс полезности с 21,02 поднялся до 22,97).

Самый низкий индекс полезности – у депутата Ольги Алимовой (КПРФ). С декабря прошлого года она переместилась в рейтинге с 175 места на 307-е. При этом демонстрируя провал по большинству показателей и падение КПД с 24,32 до 19,44.

ИСТОЧНИК KP.RU