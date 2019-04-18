Сборная СГАУ вошла в восьмерку сильнейших команд по гандболу среди юношей

СЕГОДНЯ 14:04 2019-04-18T14:05:43+03:00

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На финальных играх всероссийских соревнованиях среди юношей 2005 г.р. прошли очередные матчи. Сборная Саратовской области встречалась со сверстниками из Белгорода (Белгород СШОР №1).

Начало матча осталось за нашими соперниками. Стартовый рывок белгородцев 2:5 был успешно остановлен саратовцами, которые забросили пять мячей подряд плюс ко всему в воротах блестяще действовал Сергей Гуреев. В начале встречи подводила реализация голевых моментов с 6 метров. Как только в этом компоненте наши ребята прибавили + два подряд мощных броска Дениса Молева с 9-10 метров всё встало на свои места. Однако развить успех "волжанам" не удалось. Первая половина встречи закончилось со счётом 10:8 в пользу нашей команды. В середине второго тайма преимущество наших земляков достигло пяти мячей 19:14. Оставалось только лишь спокойно довести матч до победы, но вновь совершив несколько неудачных действий саратовцы позволили сократить отставание в счёте нашим соперникам до двух мячей. Большего белгородцы сделать не смогли и как итог 23:21 не простая победа команды Саратовской области.

Важные два очка досрочно вывели нашу команду в следующий групповой раунд, а следовательно в восьмерку сильнейших команд соревнований.

Саратовская область: Молев Денис — 6, Филиппов Анатолий — 5, Кузьмин Андрей — 5, Баюшкин Максим — 3, Березин Егор — 3, Сергеев Артем — 1.

ИСТОЧНИК KP.RU