Фестиваль тюльпанов в Саратовской области будет особенно ярким
Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на пресс-конференции в «КП-Саратов» рассказала о главных событиях туристического сезона.
Всего в календаре событийного туризма запланировано 38 мероприятий. Ключевым из них Викория Бородянская назвала предстоящий Чемпионат мира по пожарно-прикладному спорту, который пройдет в сентябре.
- Приедут представители 26 стран, это знаменательное событие: только вдумайтесь — Чемпионат мира в Саратове, — отметила она.
Кроме этого состоятся фестивали. Ближайший — фестиваль тюльпанов в Новоузенском районе, который должен открыться в первых числах мая. Виктория Бородянская анонсировала кардинальную смену формата мероприятия. В честь Года театра запланировано, что и фестиваль будет представлен в театрализованном виде.
Зрелище обещает быть очень интересным, тем более, что по прогнозу из-за снежной зимы фестивали этого года будут особенно яркими, крупными и многочисленными.
Похожий фестиваль — остролистного пиона — первый раз пройдет в Самойловском районе. Он должен состояться 18 мая, и многие турпораторы уже начали продавать на него путевки. На фестивале также запланирована ярмарка экологически чистых продуктов.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», фестиваль клубники в Балакове удивит высоким возрастным цензом — до 21+.
Также уже с 1 мая должно пройти открытие сезона туристической навигации.
ИСТОЧНИК KP.RU