На Театральной площади высадят молодые ели

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-18T13:07:39+03:00

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На Театральной площади Саратова спилят старые ели и высадят молодые.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, сегодня, 18 апреля, представители службы благоустройства встретились с общественниками для обсуждения вопроса.

На Театральной площади сейчас большинство елей высохли и выглядят непрезентабельно. При этом существует риск обрушения. Было принято решение спилить 19 деревьев и высадить 26 новых. При этом молодые ели уже достигли 10-12-летнего возраста и высоты 3-4 м.

Руководитель МБУ «Служба благоустройства» пообещал обеспечить должный уход за деревьями.

Мероприятия начнутся на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU