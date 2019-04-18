На Театральной площади высадят молодые ели
Для этого старые спилят
Высохшие ели на Театральной площадиФото: Екатерина Семенова
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На Театральной площади Саратова спилят старые ели и высадят молодые.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, сегодня, 18 апреля, представители службы благоустройства встретились с общественниками для обсуждения вопроса.
На Театральной площади сейчас большинство елей высохли и выглядят непрезентабельно. При этом существует риск обрушения. Было принято решение спилить 19 деревьев и высадить 26 новых. При этом молодые ели уже достигли 10-12-летнего возраста и высоты 3-4 м.
Руководитель МБУ «Служба благоустройства» пообещал обеспечить должный уход за деревьями.
Мероприятия начнутся на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU