Саратовчанки все чаще берут в мужья азербайджанцев
Сегодня, 18 апреля, на пресс-завтраке в ЗАГСе начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева сказала, что жительницы Саратовской области с начала 2019 года заключили 108 браков с иностранцами, в основном это азербайджанцы — на них приходится 33 союза.
Девять новых семей появилось с жителями дальнего зарубежья: три израильтянина, немец, египтянин, вьетнамец, никарагуанец и житель Ирака выбрали себе в жены саратовских красавиц.
«Плохих парней» из колонии взяли в мужья 41 дама, больше всего таких пар приходится на Ленинский район Саратова, второе место разделили между собой Пугачев и Красноармейск.
Насколько долго длятся браки? Меньше всего разводов, 3,5% и 4,5%, приходится на первый год жизни и тех, кто провел более четверти века вместе, а 10% на тех, кто вместе 20-30 лет.
Чаще всего семейная лодка терпит крах в период с первого по пятый год совместной жизни — 31,3%. В период от пяти до десяти лет цифра становится меньше, но ненамного — 26,1%.
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ИСТОЧНИК KP.RU