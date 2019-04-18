Саратовчанки все чаще берут в мужья азербайджанцев

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-18T12:52:25+03:00

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Сегодня, 18 апреля, на пресс-завтраке в ЗАГСе начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева сказала, что жительницы Саратовской области с начала 2019 года заключили 108 браков с иностранцами, в основном это азербайджанцы — на них приходится 33 союза.

Девять новых семей появилось с жителями дальнего зарубежья: три израильтянина, немец, египтянин, вьетнамец, никарагуанец и житель Ирака выбрали себе в жены саратовских красавиц.

«Плохих парней» из колонии взяли в мужья 41 дама, больше всего таких пар приходится на Ленинский район Саратова, второе место разделили между собой Пугачев и Красноармейск.

Насколько долго длятся браки? Меньше всего разводов, 3,5% и 4,5%, приходится на первый год жизни и тех, кто провел более четверти века вместе, а 10% на тех, кто вместе 20-30 лет.

Чаще всего семейная лодка терпит крах в период с первого по пятый год совместной жизни — 31,3%. В период от пяти до десяти лет цифра становится меньше, но ненамного — 26,1%.

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ИСТОЧНИК KP.RU