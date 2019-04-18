В Саратовской области на Красную горку поженятся почти 100 пар

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-18T12:43:31+03:00

Одна из них будет звонить в колокола

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Сегодня, 18 апреля, на пресс-завтраке начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева рассказала о том, сколько граждан хотят стать ячейкой общества на первое воскресенье после Пасхи — Красную горку.

В итоге решили подать заявления 97 пар. Праздник пройдет в начале мая.

Начальник управления ЗАГС Юлия Пономарева даже рассказала, что одна невеста не успевала на свою дату женитьбы, поскольку ложилась в больницу и расплакалась, потому что числа оставались только на май, а это, по ее мнению, знаменует несчастье в браке.

Никита и Елена — одна из единственных пар, которые будут звонить в колокола, пришли сюда, чтобы рассказать свою историю. Девушка шутит, что уповает на пословицу: кто на Красную горку пожениться, вовек на разженится, решение жениться в эту дату пришло именно ей. Она получила предложение на крыше высотного здания, где был накрыт стол.

Подали они заявление загодя, чтобы было удобно — распредели все дела помесячно и готовься к женитьбе.

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ИСТОЧНИК KP.RU