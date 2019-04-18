2019-04-18T12:47:11+03:00
Недвижимость

Регоператор создал все условия для легальной обработки мусора после субботников

Мусор, собираемый во дворах, должен вывозиться отдельно
Екатерина Семенова
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Во исполнение концессионных обязательств АО «Управление отходами» организовало безвозмездный прием и экологически безопасную обработку коммунальных отходов, собранных в период весеннего благоустройства населенных пунктов. Такая возможность предоставлена в каждом районе Саратовской области, находящемся в зоне обслуживания Регоператора по обращению с ТКО.

Региональный оператор Саратовской области напоминает, что мусор, собираемый на улицах и во дворах жилых домов, должен вывозиться на обработку отдельно от «контейнерного мусора». ТКО, образованные в жилых домах, обрабатываются по другой технологии, поэтому их недопустимо смешивать с уличным сметом и древесными опилами. Отходы, образующиеся при содержании зеленых насаждений, в том числе на придомовой территории многоквартирных и индивидуальных домов, не соответствуют определению твердых коммунальных отходов согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления и не входят в состав услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Обязанность привезти и сдать на экологически безопасную обработку мусор после работ по благоустройству лежит на управляющих компаниях и предприятиях благоустройства, организация данной работы относится к компетенции органов местного самоуправления. В свою очередь, Регоператор обязан произвести экологически безопасные обработку и захоронение поступившего мусора.

- В прошлые выходные объем мусора на контейнерных площадках удвоился, многие из них оказались переполненными из-за складирования мусора после субботников, и жители не могли пользоваться контейнерными площадками. Такая практика недопустима и является нарушением санитарного законодательства. Мусор, собранный с улиц и придомовых территорий нельзя выбрасывать в контейнеры. Со своей стороны мы пошли навстречу и обеспечили прием отходов благоустройства, которые привозят муниципальные предприятия на концессионные объекты. Вывозить его обязаны управляющие компании, которые за эту работу собирают деньги с населения, и службы благоустройства, а не Регоператор, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Законодательство четко нормирует ответственность в сфере обращения с ТКО. Зачистка территории контейнерных площадок от коммунальных отходов относится к компетенции управляющих компаний либо собственников контейнерной площадки. Подбор выпавшего мусора в процессе вывоза должна осуществлять мусоровывозящая компания. Она же обязана соблюдать график вывоза ТКО и не допускать скопления мусора на площадке из-за переполненных контейнеров. Обязанность Регоператора — провести экологически безопасную обработку всего объема ТКО, доставленного на мусороперерабатывающие комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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