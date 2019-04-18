2019-04-18T11:36:19+03:00
Общество

Панков: Жители смело могут послать чиновника на три буквы

Он отметил, что поддерживает мэра Саратова в предложении проверки эффективности работ райадминистраций
Ольга Муравлёва
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Депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии ЕР Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Поддерживаю предложение Михаила Исаева о проверке эффективности работы районных администраций. В том числе, как они распоряжаются муниципальным жильем. Если чиновник вместо помощи людям, которым негде жить, отправляет их на три буквы — в ООН — думаю, жители его тоже смело могут послать на три буквы. И даже дальше. В любом случае, мэр должен отреагировать на такое отношение к нашим гражданам. И строже спрашивать с чиновников, принимать по ним жесткие решения. Так нельзя относиться к людям, особенно попавшим в беду. И в партии таким не место, в любой, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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