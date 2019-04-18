На фестивале клубники в Балакове обещают площадку для взрослых

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-18T11:38:18+03:00

На нее будут пускать гостей старше 21 года

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На фестивале клубники в Саратовской области в этом году обещают сюрпризы и новшества.

Председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская на пресс-конференции в «КП-Саратов» 18 апреля рассказала, что в Балакове на фестивале клубники будет организована площадка для взрослых с возрастным цензом 21+.

Она пояснила, что речь о фестивале для сомелье и виноделов. Взрослые смогут оставить детей на обычных площадках фестиваля клубники, а сами пойти насладиться вином.

Трансляцию с заседания круглого стола можно посмотреть на YouTube-канале «Транслятор».

ИСТОЧНИК KP.RU