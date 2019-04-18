Саратовцы стали жениться в более позднем возрасте

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-18T11:28:35+03:00

46% мужчин связывают себя узами брака в 25-34 года

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Жители Саратовской области стали жениться в более позднем возрасте. Больше всего заключения браков приходится на тех, чей возраст от 25 до 34 лет. 46% мужчин и 34% женщин сочетаются узами в этот период.

- Правда, в этом возрасте и разводятся чаще всего — 792 женщины и 427 мужчин, — сообщила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева на пресс-завтраке.

На втором месте по бракосочетаниям — люди от 35 до 44 лет, 451 мужчина и 419 женщин.

Тройку лидеров по регистрациям брака закругляют молодые пары в возрасте 18-24 лет. Это 617 дам и 385 мужчин.

До совершеннолетия почти никто не торопиться окунаться во взрослую жизнь. Таких восемь парней и 39 девушек.

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ИСТОЧНИК KP.RU