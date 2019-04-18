Кровельщик в Саратове сорвался с крыши и разбился
Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате падения с крыши четырехэтажного жилого дома
Ремонт кровли одного из старых четырехэтажных домов на улице Кутякова окончился трагически для 29-летнего работника. Следователи в Кировском районе Саратова возбудили уголовное дело спустя месяц после случившегося.
В тот день, 16 марта, в составе бригады он проводил ремонт кровли дома на улице Кутякова. Мужчина сорвался с крыши на асфальт и от полученных многочисленных травм скончался.
- Следователи выяснят, кто и зачем проводил ремонт крыши, и кто виновен в несоблюдении техники безопасности при высотных работах, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU