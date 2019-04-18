Саратовцев ждет пять ночных регистраций брака
О возможности провести официальное бракосочетание ночью рассказали сегодня, 18 апреля, на пресс-завтраке в управлении делам ЗАГС по Саратовской области.
Всего запланировано пять дат ночной регистрации брака во дворце бракосочетаний и все — на последний месяц зимы.
11 пар уже записались на новогоднее бракосочетание с участием Снегурочки 28 декабря.
Пожениться в формате мюзикла «Призрак оперы» 16 декабря собираются 16 пар.
17 декабря 14 пар молодоженов хотят окунуться в краткий экскурс в историю начала 20 века, что приурочено к вековому юбилею органов ЗАГС.
18 декабря столько же будущих супругов закончат свой последний день холостяцкой жизни с размахом в стиле «Великий Гэтсби».
ИСТОЧНИК KP.RU