Саратовцев ждет пять ночных регистраций брака

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-18T11:15:01+03:00

Они уже запланированы на декабрь

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О возможности провести официальное бракосочетание ночью рассказали сегодня, 18 апреля, на пресс-завтраке в управлении делам ЗАГС по Саратовской области.

Всего запланировано пять дат ночной регистрации брака во дворце бракосочетаний и все — на последний месяц зимы.

11 пар уже записались на новогоднее бракосочетание с участием Снегурочки 28 декабря.

Пожениться в формате мюзикла «Призрак оперы» 16 декабря собираются 16 пар.

17 декабря 14 пар молодоженов хотят окунуться в краткий экскурс в историю начала 20 века, что приурочено к вековому юбилею органов ЗАГС.

18 декабря столько же будущих супругов закончат свой последний день холостяцкой жизни с размахом в стиле «Великий Гэтсби».

ИСТОЧНИК KP.RU