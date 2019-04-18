2019-04-18T11:01:52+03:00
Общество

Названа дата свадебного бума для Саратовской области

Начальник управления ЗАГС советует будущим молодоженам взять месяц на раздумья
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сегодняшнем пресс-завтраке в управлении ЗАГС по Саратовской области рассказали о свадебном буме.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», всего на лето подали заявления почти 2 тыс. человек. Больше всего приходится на Саратов, на втором месте Энгельс, а потом Балаково.

В этом году самой «красивой» датой считается 19 июля — 19.07.19. На нее уже подано 58 заявлений, поскольку это зеркальная дата. В этот день ожидается свадебный бум.

В управлении ЗАГС посоветовали также 8 июля — это День семьи, любви и верности.

Также популярностью пользуются все 19 числа, 9 августа и 31 декабря.

Около 100 желающих пожениться приходится на 5 и 6 июля.

При этом, несмотря на возможность подать заявление заранее, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева напоминает, что лучше оставить месяц на раздумья, но впадать в мандраж по поводу предстоящего решения не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове пройдет отбор в школу Олега Табакова
Панков улучшил позиции в рейтинге полезности депутатов, Алимова - провалила
Творческие объединения СГТУ взяли гран-при в номинациях областной Студвесны
Сборная СГАУ вошла в восьмерку сильнейших команд по гандболу среди юношей
Фестиваль тюльпанов в Саратовской области будет особенно ярким
Под Саратовом пьяная женщина на «десятке» вылетела в кювет
На улицах Саратова до полуночи отключили воду
На Театральной площади высадят молодые ели
Саратовчанки все чаще берут в мужья азербайджанцев
В Саратовской области на Красную горку поженятся почти 100 пар
Регоператор создал все условия для легальной обработки мусора после субботников
Пьяный житель Аткарска ночью поджег дом бывшей, где спали женщины и дети
Саратовская театральная студия попросит разрешения у Зудиной называться именем Табакова
В Саратовской области стали меньше разводиться
В Саратовской области с начала года родились 39 пар двойняшек
Панков: Жители смело могут послать чиновника на три буквы
Принят закон о совершенствовании системы госзакупок
На фестивале клубники в Балакове обещают площадку для взрослых
Саратовцы стали жениться в более позднем возрасте
Кровельщик в Саратове сорвался с крыши и разбился
Пьяный водитель «Оки» улетел в кювет под Саратовом
Саратовцев ждет пять ночных регистраций брака
С начала года на пожарах Саратовской области погибли 53 человека
В результате оползней частично перекрыта дорога через Кумысную поляну
В Саратовской области за три месяца произвели стекла на 1,2 млрд рублей
ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России объявили конкурс «Спасибо интернету — 2019»
Юная водительница в Саратове сбила пожилого мужчину на мопеде