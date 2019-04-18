Названа дата свадебного бума для Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-18T11:01:52+03:00

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На сегодняшнем пресс-завтраке в управлении ЗАГС по Саратовской области рассказали о свадебном буме.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», всего на лето подали заявления почти 2 тыс. человек. Больше всего приходится на Саратов, на втором месте Энгельс, а потом Балаково.

В этом году самой «красивой» датой считается 19 июля — 19.07.19. На нее уже подано 58 заявлений, поскольку это зеркальная дата. В этот день ожидается свадебный бум.

В управлении ЗАГС посоветовали также 8 июля — это День семьи, любви и верности.

Также популярностью пользуются все 19 числа, 9 августа и 31 декабря.

Около 100 желающих пожениться приходится на 5 и 6 июля.

При этом, несмотря на возможность подать заявление заранее, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева напоминает, что лучше оставить месяц на раздумья, но впадать в мандраж по поводу предстоящего решения не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU