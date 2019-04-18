В Саратове полиция просит не оставлять без присмотра велосипеды

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-18T09:37:19+03:00

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В Саратове полиция просит не оставлять велосипеды без внимания, после того, как раскрыла две кражи из подъездов.

- В Солнечном в отдел 27 октября 2018 года обратилась 67-летняя женщина и рассказала, что с первого этажа дома на Топольчанской улице у нее украли велосипед Altair за 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили дело и нашли 28-летнего мужчину, ранее пока не попадавшего в поле зрения полиции. Он признался в преступлении, его отправили под подписку о невыезде.

Похожий случай произошел 8 апреля 2019 года. Тогда в участок пришла 33-летняя женщина и заявила о краже детского двухколесного транспорта марки Lider favorit 200 за 7 тыс. рублей, самоката за 3,5 тыс. и скейтборда за 700 рублей. Это имущество похитили уже с лестничной клетки восьмого этажа дома по улице Оржевского.

Полиция возбудила дело и нашла велосипед в подвале дома, а после вернула его владелице. Подозреваемого они также обнаружили. Им оказался 36-летний рецидивист, проживающий на той же улице. Он признался в преступлении.

Полиция просит местных жителей не оставлять велосипед без присмотра. Если уж так получилось, то не стоит надевать на своего двухколесного коня тонкие тросы, которые легко перекусываются. Оптимальная толщина — около пальца. Также по возможности оставляйте байк у камер наблюдения.

Оставляя свое средство передвижения без внимания, забирайте с него все быстросъемное оборудование, в которое входит велокомпьютер, насос, фонарь и другие вещи.

Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут.

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ИСТОЧНИК KP.RU