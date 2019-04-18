Жительница Ровенского района обокрала близкую подругу

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-18T09:39:26+03:00

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Суд признал виновной 49-летнюю жительницу села Старопривольное в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, она обокрала свою близкую подругу.

В период с 16:00 по 17:00 18 декабря 2018 года женщина зашла в ее дом и украла 35 тыс. рублей и два золотых кольца, пока хозяйка жилья гуляла с мужем.

Злоумышленница не раз была у односельчанки дома, занимала деньги и прекрасно знала, где и что хранится.

Суд назначил ей год условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU