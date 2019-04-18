В Саратове дорожники закопали собственноручно сделанную яму
В Саратове вчера днем, 17 апреля, дорожные службы сделали двойную работу — выкопали яму и закопали ее обратно.
В редакцию «КП-Саратов» обратился читатель и рассказал о случившемся. По его словам, рабочие приехали на Депутатскую улицу в Кировском районе и раскопали асфальт, а после уехали.
После того, как работа была сделана, ремонтники уехали, но вернулись через полчаса и закатали асфальт обратно. На вполне резонный вопрос очевидца, зачем они это сделали, рабочие ответили, что тут была яма и они ее заделали.
Отметим, что дорогу в том месте чинили в прошлом году и, как рассказал читатель, постоянно находящийся в этом месте, ямы до приезда рабочих там не было.
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В Саратове рабочие закатали несуществующую до их прихода яму.
ИСТОЧНИК KP.RU