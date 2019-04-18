2019-04-18T09:15:49+03:00
Общество

В Саратове дорожники закопали собственноручно сделанную яму

По словам очевидца, за час рабочие собственноручно сделали выбоину, а после закатали асфальт обратно [видео]
Ольга Муравлёва
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В Саратове дорожники откопали яму на ровном месте, а после ее закаталиВ Саратове дорожники откопали яму на ровном месте, а после ее закатали
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В Саратове вчера днем, 17 апреля, дорожные службы сделали двойную работу — выкопали яму и закопали ее обратно.

В редакцию «КП-Саратов» обратился читатель и рассказал о случившемся. По его словам, рабочие приехали на Депутатскую улицу в Кировском районе и раскопали асфальт, а после уехали.

После того, как работа была сделана, ремонтники уехали, но вернулись через полчаса и закатали асфальт обратно. На вполне резонный вопрос очевидца, зачем они это сделали, рабочие ответили, что тут была яма и они ее заделали.

Отметим, что дорогу в том месте чинили в прошлом году и, как рассказал читатель, постоянно находящийся в этом месте, ямы до приезда рабочих там не было.

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В Саратове рабочие закатали несуществующую до их прихода яму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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