«Госжилстрой» не хотел платить саратовцу 70 тыс. рублей за сломанную руку

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-18T09:02:43+03:00

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Заводской районный суд удовлетворил иск саратовца к ООО «Государственное жилищное строительство» о взыскании компенсации морального вреда и утраченного заработка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 18 февраля 2018 года, в 21:30, мужчина поскользнулся на обледенелом тротуаре у дома №8 на улице Исаева в Ленинском районе. Гражданин получил травмы левой руки и плеча, медики обнаружили у него перелом плечевой кости, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Такой диагноз ему поставили в больнице.

Участок земли, на котором случилось ЧП, «Госжилстрой» арендовал у городской администрации. Поэтому суд первой инстанции постановил взыскать с компании 70 тыс. рублей морального вреда, а также сумму утраченного заработка.

Организация пыталась опротестовать решение районного суда, посчитав его неправильным.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU