2019-04-18T09:02:43+03:00
Происшествия

«Госжилстрой» не хотел платить саратовцу 70 тыс. рублей за сломанную руку

Мужчина поскользнулся на участке, принадлежащем компании
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заводской районный суд удовлетворил иск саратовца к ООО «Государственное жилищное строительство» о взыскании компенсации морального вреда и утраченного заработка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 18 февраля 2018 года, в 21:30, мужчина поскользнулся на обледенелом тротуаре у дома №8 на улице Исаева в Ленинском районе. Гражданин получил травмы левой руки и плеча, медики обнаружили у него перелом плечевой кости, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Такой диагноз ему поставили в больнице.

Участок земли, на котором случилось ЧП, «Госжилстрой» арендовал у городской администрации. Поэтому суд первой инстанции постановил взыскать с компании 70 тыс. рублей морального вреда, а также сумму утраченного заработка.

Организация пыталась опротестовать решение районного суда, посчитав его неправильным.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В результате оползней частично перекрыта дорога через Кумысную поляну
В Саратовской области за три месяца произвели стекла на 1,2 млрд рублей
ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России объявили конкурс «Спасибо интернету – 2019»
Юная водительница в Саратове сбила пожилого мужчину на мопеде
В Саратове полиция просит не оставлять без присмотра велосипеды
Панков: Сферический трамвай в урбанистическом вакууме или реальность?
Жительница Ровенского района обокрала близкую подругу
В Саратове дорожники закопали собственноручно сделанную яму
Под Саратовом пьяная мать заплатит за оскорбление участкового
«Последний звонок» для саратовских выпускников состоится в четверг
Больницу в Дергачах сделают доступнее для незрячих
В Балакове у женщины из машины украли деньги и документы
Под Саратовом с дачи украли 20 банок варенья и мешок старых детский вещей
Криминальный квартет из Мокроуса украл тракторный прицеп
Под Красноармейском закрыли придорожное кафе за плохую питьевую воду
В Саратове рецидивист-сладкоежка ограбил магазин ради шоколадок
В Саратове девушка за рулем «Калины» врезалась в мотоциклиста
Отключена вода в Заводском районе
В Саратовской области доносчицу оштрафовали на 2 тыс. рублей
В четверг в Саратове будет холодно
В Энгельсе мошенники обманывают женщин с деньгами
Разыскивается пенсионерка, ушедшая из Саратова в январе в носках и ночной рубашке
Подготовлена документация на строительство завода по производству сжиженного газа в Петровске