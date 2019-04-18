«Последний звонок» для саратовских выпускников состоится в четверг
Также в этот день запретят продавать алкоголь
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«Последний звонок» в Саратовской области в 2019 году состоится 23 мая, в четверг.
Праздник для 11-классников пройдет на два дня раньше традиционного 25 мая. Такое постановление подписал глава региона.
Отметим, что в этот день, несмотря на будни, не будет продаваться алкоголь. Это связано с рядом праздником, в которые спиртное не реализуют. Кроме «Последнего звонка», туда входят День защиты детей, выпускные, День молодежи и другие события.
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ИСТОЧНИК KP.RU