«Последний звонок» для саратовских выпускников состоится в четверг

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-18T08:49:53+03:00

Также в этот день запретят продавать алкоголь

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«Последний звонок» в Саратовской области в 2019 году состоится 23 мая, в четверг.

Праздник для 11-классников пройдет на два дня раньше традиционного 25 мая. Такое постановление подписал глава региона.

Отметим, что в этот день, несмотря на будни, не будет продаваться алкоголь. Это связано с рядом праздником, в которые спиртное не реализуют. Кроме «Последнего звонка», туда входят День защиты детей, выпускные, День молодежи и другие события.

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ИСТОЧНИК KP.RU