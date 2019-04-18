Больницу в Дергачах сделают доступнее для незрячих

СЕГОДНЯ 08:32 2019-04-18T08:32:55+03:00

Там не было даже тактильных табличек

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Прокуратура Дергачевского района выявила нарушения исполнения законодательства о защите прав инвалидов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в дергачевскую районную больницу было сложно попасмь людям, которые имеют проблемы со зрением.

На входе в здание поликлиники, стационара, акушерского и инфекционного корпусов не было информационной таблички, где было бы написано название учреждения, график работы. Эта информация должна быть написана поликлиники, стационара, акушерского и инфекционного корпусов.

Прокуратура направила на больницу иск в суд об устранении нарушений. Эти требования были удовлетворены.

За исполнением решения суда следит прокурор.

ИСТОЧНИК KP.RU