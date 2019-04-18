Больницу в Дергачах сделают доступнее для незрячих
Прокуратура Дергачевского района выявила нарушения исполнения законодательства о защите прав инвалидов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в дергачевскую районную больницу было сложно попасмь людям, которые имеют проблемы со зрением.
На входе в здание поликлиники, стационара, акушерского и инфекционного корпусов не было информационной таблички, где было бы написано название учреждения, график работы. Эта информация должна быть написана поликлиники, стационара, акушерского и инфекционного корпусов.
Прокуратура направила на больницу иск в суд об устранении нарушений. Эти требования были удовлетворены.
За исполнением решения суда следит прокурор.
ИСТОЧНИК KP.RU