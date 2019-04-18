В Балакове у женщины из машины украли деньги и документы

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-18T08:28:58+03:00

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В отдел полиции Балаковского района 28 марта обратилась 29-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные залезли в ее ВАЗ-21104, припаркованный у дома на Трнавской улице, с 19:30 до 21:30 и украли оттуда 11 тыс. рублей и документы.

По подозрению в краже задержали 48-летнего мужчину. Он во всем признался и отправился ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU