2019-04-18T08:19:51+03:00
Происшествия

Под Саратовом с дачи украли 20 банок варенья и мешок старых детский вещей

Кроме того, вор позарился на два старых телевизора и электрообогреватель
Ольга Муравлёва
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В полицию Татищевского района 17 апреля обратилась 46-летняя саратовчанка и рассказала, что в период с середины ноября 2018 года до настоящего момента кто-то совершил кражу имущества с ее дачи в селе Корсаковка.

- В список ворованного попали два старых телевизора, электрический обогреватель, водяной насос «Малыш», две бухты шлангов, железная посуда, 20 банок варенья и мешок детских вещей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция возбудила дело и оперативно нашла подозреваемого — 48-летнего мужчину, ранее уже попадавшегося под статью. Гражданин как раз живет в том селе, у него частично изъяли похищенное и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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