Криминальный квартет из Мокроуса украл тракторный прицеп
Запчасть стоила 40 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Полиция Федоровского района раскрыла кражу тракторного прицепа ТПС стоимостью 40 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 56-летнего жителя села Мокроус, 24 сентября 2018 года эта запчасть лежала у дома на Садовой улице, а потом пропала.
Предполагаемых похитителей задержали. Ими оказались мужчины в возрасте 35, 40, 41 и 45 лет, двое из которых уже отбывали срок.
На криминальный квартет завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU