Криминальный квартет из Мокроуса украл тракторный прицеп

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-18T08:25:53+03:00

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Полиция Федоровского района раскрыла кражу тракторного прицепа ТПС стоимостью 40 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 56-летнего жителя села Мокроус, 24 сентября 2018 года эта запчасть лежала у дома на Садовой улице, а потом пропала.

Предполагаемых похитителей задержали. Ими оказались мужчины в возрасте 35, 40, 41 и 45 лет, двое из которых уже отбывали срок.

На криминальный квартет завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU