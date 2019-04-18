Под Красноармейском закрыли придорожное кафе за плохую питьевую воду
Общепит не будет работать месяц
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Роспотребнадзор области закрыл придорожное кафе «Машенька» на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проведенная в феврале проверка выявила нарушения санитарных требований.
В частности, питьевая вода, которая использовалась для приготовления пищи, не соответствовала санитарным нормативам.
Было возбуждено дело об административном правонарушении. Деятельность кафе приостановлена на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU