2019-04-18T08:15:54+03:00
Общество

Под Красноармейском закрыли придорожное кафе за плохую питьевую воду

Общепит не будет работать месяц
Екатерина Семенова
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Роспотребнадзор области закрыл придорожное кафе «Машенька» на трассе СызраньСаратовВолгоград в Красноармейском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проведенная в феврале проверка выявила нарушения санитарных требований.

В частности, питьевая вода, которая использовалась для приготовления пищи, не соответствовала санитарным нормативам.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Деятельность кафе приостановлена на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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