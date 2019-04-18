Под Красноармейском закрыли придорожное кафе за плохую питьевую воду

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-18T08:15:54+03:00

Общепит не будет работать месяц

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Роспотребнадзор области закрыл придорожное кафе «Машенька» на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проведенная в феврале проверка выявила нарушения санитарных требований.

В частности, питьевая вода, которая использовалась для приготовления пищи, не соответствовала санитарным нормативам.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Деятельность кафе приостановлена на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU