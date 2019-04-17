В Энгельсе мошенники обманывают женщин с деньгами

СЕГОДНЯ 22:38 2019-04-17T22:38:09+03:00

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В полицию города Энгельса Саратовской области 16 апреля обратилась местная жительница с заявлением о краже.

Она сообщила правоохранителям, что во дворе дома к ней подошли двое неизвестных мужчин, которые заявили, что потеряли крупную сумму и потребовали доказать, что женщина их не находила. Та показала им сумку и кошелек. Мужчины извинились и ушли, а дома женщина обнаружила пропажу 17 000 рублей из кошелька.

Утром 17 апреля в полицию пришла еще одна пострадавшая от подобного мошенничества.

К ней при выходе из отделения банка подошли двое и под предлогом розыска потерянной суммы и попросили показать содержимое сумок, где лежали снятые только что в банке деньги. Наивная женщина лишилась 20 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Саратовской области, на вид двум мошенникам 35-40 лет, одеты в темную одежду. Один из мужчин азиатской внешности.

ИСТОЧНИК KP.RU