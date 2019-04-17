Разыскивается пенсионерка, ушедшая из Саратова в январе в носках и ночной рубашке
75-летняя пенсионерка пропала еще на новогодних праздниках
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Следователи СУ СКР по Заводскому району Саратова разыскивают 75-летнюю Череваткину Наталью Васильевну, местную жительницу. Поиск ведется в рамках расследования уголовного дела.
С 7 по 11 января 2019 года Череваткина вышла только в ночной рубашке и носках из квартиры и домой не вернулась. Связь с женщиной родственники потеряли с 7 января.
Следователи просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Череваткиной, сообщить эту информацию по телефону 8(8452)74-15-16.
ИСТОЧНИК KP.RU