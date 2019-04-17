Саратовцам расскажут, где и как отдохнуть

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-17T16:44:59+03:00

Отдых в Саратовской области и по всей России без лишних затрат .

Изменить размер текста: A A

18 апреля 2019 года в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится заседание круглого стола «Отдых в Саратовской области и по всей России без лишних затрат».

Во встрече принимают участие:

- Председатель Комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская;

- Руководители туристических операторов, предлагающие выгодные туры по всей стране: Наталья Власова (TUI) и Наталья Соколова (ТРОПИКАНА);

- Директор Саратовского филиала ПАО Мегафон-Поволжье Андрей Башкевич;

- Руководитель проекта «Развитие водного туризма в Саратовской области» Виталий Лещев.

Какой событийный календарь предлагает жителям Саратовской области на 2019 год сфера туризма, обзор туристических программ на 2019 год по Саратовской области и за её пределами по России.

Круизы по Волге, детские санатории на морских побережьях, отели и санатории для всей семьи с полным спектром услуг или с минимальной программой «включено»? Кому что подходит?

Куда обратиться родителям, которые хотят отправить детей на отдых в Саратовской области и в другие регионы. Что предлагают студентам? (спец. программы, спец условия, спец цены на проезд).

Программы сплавов по рекам.

Как оставаться во время путешествий по России всегда на связи, делать уникальные фотографии, без лишних затрат на роуминг. Мобильная связь и тарифы, роуминг по России, которые сэкономят бюджет и гарантируют стабильную связь из любой точки страны от компании «МегаФон».

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.

Трансляция будет доступна 18 апреля в 12:00 по ссылке: https://youtu.be/CWME7h8vVz8

ИСТОЧНИК KP.RU