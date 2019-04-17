2019-04-17T16:17:25+03:00
Происшествия

В Саратове трамвай сбил человека

Пострадавшего госпитализировали
Ольга МуравлёваЕкатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова трамвай маршрута №3 сбил человека. ЧП произошло на остановке «Площадь Ленина»

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф, потерпевший — мужчина ориентировочно 35-ти лет.

- С черепно-мозговой травмой его госпитализировали в 1-ю горбольницу, — рассказали в ЦМК.

Очевидец также предположил, что у пострадавшего травмирована нога.

В связи с этим встали трамваи №3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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