2019-04-17T16:33:53+03:00
Происшествия

В Перелюбском районе мужчина зарезал бывшую сожительницу при попытке примирения

Он разозлился на ее дерзость
Екатерина Семенова
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В Пугачеве Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 26-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, подозреваемый — 29-летний сожитель жертвы.

По версии следствия, в Перелюбском районе женщина сожительствовала с мужчиной с 2015 года. В феврале 2019 они поссорились, мужчина ударил женщину обухом топора по голове. После этого она уехала в Саратов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Заседание суда было назначено на 9 апреля, но женщина на него не явилась.

12 апреля жителя Перелюба сообщил, что женщина гостит у двоюродной сестры в селе Смородинка. Тогда бывший сожитель, предварительно выпив спиртного, пошел в гости, чтобы уговорить женщину отправиться в суд и примириться или простить его. Но женщина грубо отказала.

Это разозлило мужчину, он вытащил нож и пригрозил расправой, если она не прекратит дерзить. Хозяйка дома, двоюродная сестра потерпевшей побежала за помощью к соседям, но когда вернулась, ее сестра уже была ранена в шею и скончалась по пути в больницу.

Местные жители задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции. Сейчас он отправлен под арест, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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