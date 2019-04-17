2019-04-17T16:12:49+03:00
Происшествия

В Пугачеве сотрудник колонии отказался за деньги приносить заключенному телефон

Ему дали шесть лет тюрьмы
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 34-летнего Евгений Южикевича.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что в декабре 2018 года мужчина обратился к сотруднику колонии, где он отбывал срок, с просьбой пронести телефон. Он обещал за это 11 тыс.рублей, часть из которых нужно потратить на покупку гаджета, а оставшаяся часть за взятку.

Однако последний не стал брать деньги и действия заключенного пресекли.

Еще до окончания следствия злоумышленник признал свою вину. Ему двли шесть лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока что не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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