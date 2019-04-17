В Саратове застройщик снес склад на проезжающие автомобили

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-17T16:40:12+03:00

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Директору общества с ограниченное ответственностью в Ленинском районе предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия 30 июня 2018 года рабочие сносили здание склада на Лунной улице Саратова. Рухнувшая стена приземлилась аккурат на проезжающие и припаркованные мимо автомобили, что причинило ущерб их владельцам на сумму более полумиллиона рублей.

Это произошло потому, что монтажники не получили нужных инструкций, технологической карты работ не было и за охраной труда никто не следил.

Расследование дела продолжается.

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Место сноса постройки не было огорожено (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU