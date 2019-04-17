В Энгельсском районе появится 200 голов молодняка
Будут развивать животноводство
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По состоянию на сегодняшний день, 17 апреля, в Энгельсском районе шесть бороновальных агрегаторов провели боронование зяби на 3 тыс. гектарах земли.
Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, перезимовавшие культуры на 1,2 тыс.гектарах щемли находятся в хорошем состоянии.
В этом году планируют более 4,5 тыс.гектар засеять яровыми культурами, а значительная часть посевной площади отведена под подсолнечник, сафлору, горчицу.
С этого года планируется развивать животноводство, для чего закупят 200 голов молодняка.
ИСТОЧНИК KP.RU