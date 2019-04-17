В Энгельсском районе появится 200 голов молодняка

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-17T15:54:43+03:00

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По состоянию на сегодняшний день, 17 апреля, в Энгельсском районе шесть бороновальных агрегаторов провели боронование зяби на 3 тыс. гектарах земли.

Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, перезимовавшие культуры на 1,2 тыс.гектарах щемли находятся в хорошем состоянии.

В этом году планируют более 4,5 тыс.гектар засеять яровыми культурами, а значительная часть посевной площади отведена под подсолнечник, сафлору, горчицу.

С этого года планируется развивать животноводство, для чего закупят 200 голов молодняка.

ИСТОЧНИК KP.RU