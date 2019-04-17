2019-04-17T15:43:31+03:00
Общество

В Саратовской консерватории пройдут концерты камерного оркестра и пианиста-виртуоза

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Концерт камерного оркестра

19 апреля в Большом зале консерватории состоится концерт камерного оркестра СГК имени Л.В. Собинова. В программе: Concerto grosso №6 «Christmas Concerto» А. Корелли, Сюита №2 для флейты и струнного оркестра И. Баха, Concerto grosso для гобоя и струнного оркестра B-dur Г. Генделя, Концерт для трубы с оркестром E-dur И. Неруда, «Элегия» из струнной серенады C-dur П. Чайковского, Канцона для кларнета и камерного оркестра С. Танеева.

Дирижеры — Виталий Шишпанов, Владимир Терещенко. Солисты — лауреаты международных конкурсов Ольга Скрипинская (флейта), Александр Даниленко (труба), Заслуженные артисты РФ Владимир Скляренко (гобой) и Алексей Косенко (кларнет).

Начало в 19:00.

Концерт юного пианиста Дмитрия Юдина (Москва)

.

.

20 апреля юный пианист-виртуоз Дмитрий Юдин вновь будет удивлять саратовскую публику своим мастерством, проявившимся в столь раннем возрасте. Дмитрий родился в 2001 году, в настоящее время он студент музыкального колледжа имени Гнесиных, но играет уже вполне серьезную, «взрослую» программу. Заниматься на фортепиано Дмитрий Юдин начал в 5-летнем возрасте. Довольно рано у него был обнаружен абсолютный слух, музыкальность и упорство в занятиях по специальности.

В Большом зале консерватории в исполнении пианиста прозвучит одно из сложнейших произведений фортепианного репертуара – Трансцендентные этюды Ф. Листа. А вместе с симфоническим оркестром Саратовской консерватории под управлением Михаила Мясникова, Дмитрий Юдин исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №5 Л. Бетховена.

Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцам расскажут, где и как отдохнуть
В Саратове трамвай сбил человека
В Перелюбском районе мужчина зарезал бывшую сожительницу при попытке примирения
В Пугачеве сотрудник колонии отказался за деньги приносить заключенному телефон
Юные саратовские гандболисты успешно начали турнир в Астрахани
В Саратове застройщик снес склад на проезжающие автомобили
В Энгельсском районе появится 200 голов молодняка
В Энгельсе полыхает баня
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №3
В Саратовской области нашли некачественные таблетки счастья для животных
Сельхозярмарка на Театральной площади пройдет в воскресенье
В Татищевском районе пройдут пожарные учения
Саратовское зерно поставляют в 26 стран мира
Житель Энгельса ограбил магазин ради сигарет и водки
Муниципалитеты Саратовской области получат 80 млн рублей на развитие
Новая дорожная разметка не позволит саратовским мотоциклистам лихачить
В Самойловском районе проведут фестиваль в честь дикого пиона
Саратовец отобрал у прохожего куртку с деньгами и документами