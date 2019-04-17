В Саратовской консерватории пройдут концерты камерного оркестра и пианиста-виртуоза
Концерт камерного оркестра
19 апреля в Большом зале консерватории состоится концерт камерного оркестра СГК имени Л.В. Собинова. В программе: Concerto grosso №6 «Christmas Concerto» А. Корелли, Сюита №2 для флейты и струнного оркестра И. Баха, Concerto grosso для гобоя и струнного оркестра B-dur Г. Генделя, Концерт для трубы с оркестром E-dur И. Неруда, «Элегия» из струнной серенады C-dur П. Чайковского, Канцона для кларнета и камерного оркестра С. Танеева.
Дирижеры — Виталий Шишпанов, Владимир Терещенко. Солисты — лауреаты международных конкурсов Ольга Скрипинская (флейта), Александр Даниленко (труба), Заслуженные артисты РФ Владимир Скляренко (гобой) и Алексей Косенко (кларнет).
Начало в 19:00.
Концерт юного пианиста Дмитрия Юдина (Москва)
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20 апреля юный пианист-виртуоз Дмитрий Юдин вновь будет удивлять саратовскую публику своим мастерством, проявившимся в столь раннем возрасте. Дмитрий родился в 2001 году, в настоящее время он студент музыкального колледжа имени Гнесиных, но играет уже вполне серьезную, «взрослую» программу. Заниматься на фортепиано Дмитрий Юдин начал в 5-летнем возрасте. Довольно рано у него был обнаружен абсолютный слух, музыкальность и упорство в занятиях по специальности.
В Большом зале консерватории в исполнении пианиста прозвучит одно из сложнейших произведений фортепианного репертуара – Трансцендентные этюды Ф. Листа. А вместе с симфоническим оркестром Саратовской консерватории под управлением Михаила Мясникова, Дмитрий Юдин исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №5 Л. Бетховена.
Начало в 18:00.
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