В Саратовской консерватории пройдут концерты камерного оркестра и пианиста-виртуоза

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-17T15:43:31+03:00

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Концерт камерного оркестра

19 апреля в Большом зале консерватории состоится концерт камерного оркестра СГК имени Л.В. Собинова. В программе: Concerto grosso №6 «Christmas Concerto» А. Корелли, Сюита №2 для флейты и струнного оркестра И. Баха, Concerto grosso для гобоя и струнного оркестра B-dur Г. Генделя, Концерт для трубы с оркестром E-dur И. Неруда, «Элегия» из струнной серенады C-dur П. Чайковского, Канцона для кларнета и камерного оркестра С. Танеева.

Дирижеры — Виталий Шишпанов, Владимир Терещенко. Солисты — лауреаты международных конкурсов Ольга Скрипинская (флейта), Александр Даниленко (труба), Заслуженные артисты РФ Владимир Скляренко (гобой) и Алексей Косенко (кларнет).

Начало в 19:00.

Концерт юного пианиста Дмитрия Юдина (Москва)

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20 апреля юный пианист-виртуоз Дмитрий Юдин вновь будет удивлять саратовскую публику своим мастерством, проявившимся в столь раннем возрасте. Дмитрий родился в 2001 году, в настоящее время он студент музыкального колледжа имени Гнесиных, но играет уже вполне серьезную, «взрослую» программу. Заниматься на фортепиано Дмитрий Юдин начал в 5-летнем возрасте. Довольно рано у него был обнаружен абсолютный слух, музыкальность и упорство в занятиях по специальности.

В Большом зале консерватории в исполнении пианиста прозвучит одно из сложнейших произведений фортепианного репертуара – Трансцендентные этюды Ф. Листа. А вместе с симфоническим оркестром Саратовской консерватории под управлением Михаила Мясникова, Дмитрий Юдин исполнит Концерт для фортепиано с оркестром №5 Л. Бетховена.

Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU