2019-04-17T16:25:52+03:00
Общество

В Саратовской области нашли некачественные таблетки счастья для животных

Реализация партии проекта приостановлена
Дарья Вострикова
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области в соответствии с указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору выявило некачественный препарат, который поставляет окситоцин — гормон счастья, в организм животных.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, речь идет о лекарстве «Окситоцин 10 ЕД» (серия 030218, срок годности до 02.2020) производства ООО «БиоФармГарант» из Владимира, который не соответствует требованиям по содержанию активного вещества.

Реализация препарата приостановлена, при обнаружении лекарства на прилавках граждан просят сообщить об этом по телефону 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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